Fußball-Kreisliga

vor 33 Min.

Erster Erfolg nach zehn Jahren: Rinnenthal besiegt Adelzhausen

Lange mussten die Spieler des BC Rinnenthal auf ein Erfolgserlebnis gegen den BC Adelzhausen warten. Am Wochenende war es endlich soweit. Umso größer war der Jubel der BCR-Akteure wie hier beim Torschützen Tobias Friedl.

Plus Auf den 4:2-Erfolg in der Fußball-Kreisliga Ost hat Rinnenthal lange gewartet. Der BC Aichach feiert den fünften Sieg in Serie. Kissing bleibt Spitzenreiter der Kreisliga Augsburg.

Der Kampf um Platz zwei in der Fußball-Kreisliga Ost bleibt spannend. Während Aichach und Dasing siegen, holt der Tabellenzweite Griesbeckerzell lediglich einen Punkt. In der Kreisliga Augsburg ist Kissing weiter obenauf.

