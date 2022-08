Griesbeckerzell verliert Boden auf Tabellenführer Rinnenthal

Plus Die Verfolger von Spitzenreiter Rinnenthal in der Fußball-Kreisliga schwächen sich gegenseitig. Nur der TSV Friedberg lässt sich nicht abschütteln.

Der BC Rinnenthal bleibt Tabellenführer der Fußball-Kreisliga Ost. Der TSV Friedberg bleibt dem Stadtrivalen zwar auf den Fersen, aber die weiteren Verfolger Griesbeckerzell und Alsmoos-Petersdorf bremsen sich.