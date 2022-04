Kühbach landet Coup: Trainerduo übernimmt im Sommer

Mit Chefcoach Emanuel Miok kehrt ein Alter Bekannter zum TSV Kühbach zurück. Unterstützt wird der 37-Jährige von Torjäger Marcel Pietruska vom TSV Friedberg.

Dass Spielertrainer Alexander Gazdag den TSV Kühbach im Sommer verlassen muss, stand bereits fest. Nun ist auch klar, wer auf den 33-Jährigen folgen wird. Mit Emanuel Miok (aktuell SV Reinhartshausen) gibt ein alter Bekannter künftig die Kommandos beim TSV. Der 37-Jährige stand bereits von 2014 bis 2017 in Kühbach in der Verantwortung. Zusammen mit Trainerkollege gelang der Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga. Mioks Amtszeit endete allerdings mit dem Abstieg in die Kreisklasse, in der sich der TSV seitdem befindet. Für Miok ging es danach weiter nach Gebenhofen. Unterstützt wird der Routinier vom spielnden Co-Trainer Marcel Pietruska. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim TSV Friedberg.

Marcel Pietruska vom TSV Friedberg wird Co-Trainer in Kühbach. Foto: Sebastian Richly

Pietruska soll für Tore in Kühbach sorgen

Pietruska gehört zu den besten Torjägern des Landkreises. In der Kreisliga Ost steht der 31-Jährige aktuell bei elf Treffern. Er soll auch das Angriffsspiel der Kühbacher beleben, die seit dem Weggang von Jonas Erhard im Sommer keinen Knipser mehr in ihren Reihen haben. Pietruska verfügt über reichlich Landesliga-Erfahrung. Dort war er neben dem TSV Friedberg auch für den SV Mering und den Kissinger SC am Ball. Bitter ist dieser Wechsel für die Friedberger, denn mit Pietruska verliert der Kreisligist nicht nur seinen besten Torschützen, sondern auch Kapitän. (sry-/Fotos: FuPa)