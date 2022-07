Oberbernbach hat im Derby gegen den BC Aichach das Nachsehen

Fußball-Kreisliga: Der Aufsteiger darf sich über eine tolle Kulisse freuen, doch die Punkte gehenan den BC Aichach. BC Adelzhausen muss sich dem TSV Friedberg mit 0:4 geschlagen geben.

Am ersten Spieltag endeten die in der Kreisliga Ost nicht alle Fußballspiele der Papierform entsprechend. Beachtlich war die tolle Kulisse, die Aufsteiger SC Oberbernbach anlockte.

Oberbernbach – BC Aichach 1:2

Nichts als Vorfreude auf das erste Kreisligaspiel der Vereinsgeschichte empfand der Abteilungsleiter des SC Oberbernbach, Max Schmid. Im ersten Spiel empfing der Aufsteiger am Samstag zum Stadtderby vor 350 Zuschauern den BC Aichach. In einer intensiven und ausgeglichenen Partie gelang den Gästen der Führungstreffer. Nach Vorarbeit von Maximilian Schmuttermair vollendete Eren Akin zum 0:1, das zu diesem Zeitpunkt in Ordnung ging. Danach waren die Oberbernbacher am Drücker. Nach einem langen Ball legte Christian Wagner den Ball an BCA-Torwart Tansy Bosaner vorbei und wurde dabei zu Fall gebracht. Schiedsrichter Abdullah Carman zeigt sogleich auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Serhat Örnek zum 1:1-Halbzeitstand. Auch nach dem Seitenwechsel war es eine hitzige Begegnung mit vielen Chancen, Unterbrechungen und guten Torhütern auf beiden Seiten. Etwa zehn Minuten vor Schluss dann die Entscheidung. Can Rachid setzte sich auf der rechten Seite durch und schloss selbst ab, SCO-Torhüter Baris Özkan konnte den Ball nur abprallen lassen, ehe Maximilian Schmuttermair die Kugel zum 2:1 Siegtreffer einschob. „Wir haben uns sehr gut präsentiert“, so Abteilungsleiter Schmid, der sich ein wenig ärgerte: „Schade dass es nicht für Punkte gereicht hat. Meiner Meinung nach hätten wir uns einen Punkt absolut verdient gehabt.“ (lost)

SSV Alsmoos-P. – Reicherstein 4:1

Im Fußball ist bisweilen viel Geduld gefragt. Diese Erfahrung machte der SSV Alsmoos-Petersdorf in seinem ersten Heimspiel am Samstag. Bis zur 70. Minute lag nämlich der Gast aus Reicherstein vor 350 Besuchern in Front. Michael Buchhart war der Torschütze. Erst in der Schlussphase wurden die Hausherren ihrer Favoritenrolle gerecht und erzielten die Treffer zum 4:1-Erfolg. Die Wende leitete Stefan Simonovic ein, der langjährige Torjäger traf binnen weniger Sekunden gleich zweimal. Beim ersten Mal nutzte er eine Vorarbeit von Spielertrainer Björn Wohlrab, beim zweiten Mal nutzte er ein Zuspiel von Marco Lechner. Damit war der Bann gebrochen. Thomas Braunmüller und Georg Demmelmair waren danach ebenfalls erfolgreich. Im SSV-Kasten stand mit Julian Lippmann ein 20-jähriger Neuzugang vom TSV Friedberg. „Wir haben uns schwer getan“, schilderte Spielertrainer Björn Wohlrab das Duell mit dem ehrgeizigen Aufsteiger. „Erste Halbzeit haben wir unser Spiel nicht durchgebracht.“ Dann nahm er Wechsel vor, die den Ausschlag gaben für die Wende: „Wir können in dieser Saison an Qualität zulegen.“ (jeb)

Joshofen – Langenmosen 0:6

Beim Auftaktspiel musste die SpVgg Joshofen-Bergheim nach einer von vielen krankheitsbedingten Ausfällen geprägten Vorbereitung Leergeld bezahlen. Gegen Langenmosen hatte sie mit 0:6 deutlich das Nachsehen. Das 0:1 erzielte in der 20. Minute Christoph Engel, der einen schmeichelhaften Elfmeter verwertete. In der zweiten Hälfte schlug sich die Heimelf durch Fehler praktisch selbst. Die leichtfertig verlorenen Bälle nutzen die Gäste kaltschnäuzig aus und erzielten durch Tobias Grillmeier das 0:2 und zwei Minuten später durch Tobias Schmid das 0:3. Die wenigen Offensivaktionen der Hausherren verpufften. Die DJK orientierte sich am Motto „jeder Schuss ein Treffer“. Sie erhöhte durch Tobias Grillmeier, Manuel Greiner und abermals Tobias Schmid auf 0:6 und fuhr verdient drei Punkte ein. (AZ)

Griesbeckerzell – Firnhaberau 1:2

Die Fußballer des TSV Firnhaberau zählen nicht unbedingt zur Elite der Kreisliga Ost. Dennoch vermasselten sie dem SC Griesbeckerzell den Start in die neue Runde und verpassten ihm eine 1:2-Heimniederlage. „Wir sind mit anderen Vorstellungen ins Spiel gegangen“, lautete daher das Fazit von Spielertrainer Matthias Kefer. „War ein relativ unglückliches Spiel. Der Gegner hatte nur zwei Chancen nach Standardsituationen und die hat er genutzt. Wir waren nicht in der Lage, unsere Chancen in Tore umzumünzen. Wir haben auch nicht den guten Fußball gespielt.“ Bei seinem Debüt für den durchaus dominierenden SCG kam Sebastian Kinzel auch gleich zu seinem ersten Treffer für den neuen Verein. Doch dieses Tor reichte nicht. Der Konkurrenz im Titelkampf kann’s nur recht sein, denn dass die Zeller als Aspirant auf die Bezirksliga ohne Punkte dastehen, macht das Ringen in der oberen Region interessant. Für die Augsburger trafen Sebastian Schinke und Cezar Dambrowski. (jeb)

SC Mühlried – TSV Inchenhofen 2:2

Lange Zeit sah es ganz danach aus, als könnte der TSV Inchenhofen als Aufsteiger gleich mit einem dreifachen Punktgewinn starten. Beim SC Mühlried sorgten Marco Bergmair und Sebastian Pachaly für eine 2:0-Führung. Erst in der Schlussphase stellten Marco Rechenauer und Jonas Spielberger den Gleichstand her. „Ein bisschen unglücklich war es schön“, kommentierte Michael Wenczel das 2:2. „Am Ende aber war es verdient für beide Seiten“, urteilte der TSV-Co-Trainer, der ein wenig mit der Punkteteilung haderte, nachdem man erst in den letzten zehn Minuten die ersten Saisontreffer hinnehmen musste. Wenczel gab zu bedenken, dass die Leahada in der Sommerhitze vier, fünf Stammspieler nicht einsetzen konnten: „War eine sehr gute Leistung bei unserem Team.“ (jeb)

BC Adelzhausen – TSV Friedberg 0:4

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielten die Friedberger die ersten beiden Treffer in diesem Duell der Nachbarn. Das war schon mehr als die halbe Miete für die Gäste, die am Schluss gar mit 4:0 die Oberhand behielten. „Dass man so einen Rückstand aufholen kann, ist bei den Temperaturen äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich“, äußerte sich Christian Fottner, der sportliche Leiter, zum Halbzeitstand. Danach wollten die Hausherren schnell den Anschluss herstellen, ein Vorhaben, das aber scheiterte. Vielmehr erhöhten die Gäste durch Jonas Niemi auf 0:3, Sebastian Kempf und Umut Kayacik (per Foulelfmeter) hießen die ersten Torschützen. Coskun Bür sorgte für den Endstand. Dominik Müller fehlte beim BCA verletzt, seine Auszeit könnte länger dauern. Fottner wollte die Ursache für die derbe Heimniederlage nicht in dieser Personalie sehen: „Heute hätte auch ein Dominik Müller nichts ausrichten können.“ (jeb)

Milan Vajagic Foto: d

BC Rinnenthal – TSV Dasing 1:1

1:1 endete das Kräftemessen zwischen dem BC Rinnenthal und dem TSV Dasing. Es war ein gerechtes Remis. Bei glühender Hitze kam die Heimelf zur ersten guten Möglichkeit, doch Marco Surauer scheiterte. Direkt im Gegenzug bot sich eine Riesenchance für die Gäste, ein Kopfball landete über dem Gehäuse. Nur eine Minute später fiel das 1:0 für den TSV Dasing: Simon Gilg wurde bedient und traf per Kopf. Der BCR geriet unter Druck, viele Abspielfehler und Fehlpässe ließen die Dasinger immer besser ins Spiel kommen. In der zweiten Hälfte kam der BCR durch Friedl zur ersten guten Gelegenheit, doch der eingewechselte Torwart Benedikt Greppmair reagierte gut. Nun wurde das Spiel hitziger und der der BCR gab den Ton an. In der 76. Minute traf Tobi Friedl die Latte. Dann gelang Michael Fuchs der Ausgleich; sein Freistoß sprang vom Innenpfosten ins Tor. (AZ)