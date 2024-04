Fußball-Kreisliga

vor 34 Min.

Oberbernbach kämpft vergeblich: Rinnenthal setzt sich knapp durch

Plus Lange halten die Fußballer des SC Oberbernbach mit dem Spitzenreiter BC Rinnenthal mit. Ein Elfmeter bringt den Favoriten auf die Siegerstraße.

Ein hartes Stück Arbeit musste der BC Rinnenthal am Mittwochabend im Nachholspiel beim SC Oberbernbach verrichten. Den beruflich verhinderten Kapitän Jakob Seidl ersetzte der wiedergenesene Julian Büchler, ansonsten begann der Tabellenführer der Kreisliga Ost mit der gleichen Startelf vom Sonntag. Mit einem 3:1-Auswärtssieg konnte der BCR gegen einen stark verteidigende Heimelf den Vorsprung auf Verfolger BC Aichach auf vier Punkte ausbauen.

Oberbernbach war der erwartet ungemütliche Gegner und hatte auch die erste dicke Chance in diesem Spiel. Arsim Kadirolli scheiterte mit einem strammen Schuss aus 18 Metern an der Querlatte nach 20 Minuten. Der BCR kontrollierte zwar das Spielgeschehen, konnte sich aber gegen die robuste und kampfbetonte Spielweise des SCO nicht durchsetzen. Nach einer halben Stunde dann die erste gefährliche Aktion für den Tabellenführer. Spielertrainer Maximilian Merwald schlug einen Diagonalball über gut 30 Meter auf den aufgerückten Moritz Juppe und dessen Flanke von der rechten Seite setzte Manuel Utz per Kopfball an die Latte, der Nachschuss von Julian Büchler wurde gerade noch zur Ecke geklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .