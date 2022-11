Spektakel in Petersdorf: SSV holt Rückstände gegen Pöttmes auf

SSV liegt gegen Pöttmes dreimal zurück und gewinnt am Ende doch. Griesbeckerzell meistert Pflichtaufgabe. Schockstarre in Adelzhausen, Jubel bei Dasing.

Das Spitzentrio marschiert weiter im Gleichschritt, wobei Petersdorf gleich dreimal einem Rückstand hinterherrennen muss. Dasing dreht nach 0:2-Rückstand auf uns siegt noch. Der BC Aichach fährt nach der Entlassung von Trainer Aleksandar Canovic einen wichtigen Dreier ein. Schockstarre herrscht dagegen in Adelzhausen.

Alsmoos-Petersdorf – Pöttmes 4:3

Die Gäste waren es, die in der achten Minute durch Spielertrainer Fabian Scharbatke in Führung gingen. In der 29. Minute glich SSV-Trainer Björn Wohlrab mit einem Schuss ins lange Eck aus. Der Pöttmeser Fabian Sauer erzielte in der 64. Minute die erneute Führung. Diese hielt aber nicht lange, nur vier Minuten später erzielte Patrick Szilagyi den Ausgleich. Wieder nur drei Minuten später schlug es wieder ein im Gehäuse der Heimmannschaft. Johannes Brandner tankte sich bis weit hinein in die Alsmooser Hälfte, spielte den Ball zu Philipp Mauritz, welcher den durchgelaufenen Brandner bediente. Der spielende Abteilungsleiter vollendete dann stark zum 2:3. Doch erneut hatte Petersdorf eine Antwort. Dieses Mal in Form eines Foulelfmeters. Dominik Thomay soll gefoult haben. Das sahen die Pöttmeser anders. Mathias Benesch war es egal, er verwandelte zum 3:3. Und es kam noch schlimmer für die Gäste. In der 84. Minute erzielte Torjäger Stefan Simonovic den Siegtreffer. (fido)

Oberbernbach – Friedberg 1:1

Nach 16 Minuten brachte Jonas Niemi die Gäste aus Friedberg in Führung. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite tauchte er allein vor SCO-Schlussmann Baris Özkan auf und traf zum 0:1. Der SCO zeigte aber schnell eine Reaktion und erzielte nur zwei Minuten später den Ausgleich. Arsim Kadirolli setzte sich auf der rechten Seite durch und sah in der Mitte Philipp Heinrichs, der vollendete. Danach war der SCO am Drücker. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber die gefährlichere Mannschaft und kamen immer wieder zu Chancen, allerdings gelang der Siegtreffer nicht mehr und es blieb beim 1:1. Kurz vor Schluss sah Oberbernbachs Fatlin Talla nach wiederholtem Foulspiel noch die Ampelkarte. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, schade dass wir uns nicht belohnt und zwei Punkte verschenkt haben“, ärgerte sich Oberbernbachs Abteilungsleiter Max Schmid. (lost)

Griesbeckerzell – Inchenhofen 4:2

Griesbeckerzells Spielertrainer Matthias Kefer räumte unumwunden ein, „dass der Sieg am Ende zwar verdient aber auch etwas glücklich war“. Die Gäste aus Leahad hätten sich sehr gut verkauft „und wir hatten auch nicht unbedingt unseren besten Tag“. Zuletzt hat der SCG die Spiele meist dominiert, diesmal traf Zell vor 300 Zuschauern besonders im ersten Durchgang auf viel Widerstand. Zweimal ging Griesbeckerzell durch Marius Kefer (15.) und Simon Landes (35.) in Führung. Zwei mal glich Inchenhofen durch Manuel Appel (18.) und Joseph Lochner (36.) nahezu postwendend wieder aus. Noch vor der Pause gelang dann Manuel Schweizer der erneute Führungstreffer für die Gastgeben. Nach einem Einwurf traf Schweizer mit einem starken Schuss. Die Entscheidung brachte das 4:2, das Tobias Huber in der 78, Minute erzielte. (cli)

Hürde genommen. Der SC Griesbeckerzell um Christoph Sturm (oben) setzte sich gegen Florian Mayer und den TSV Inchenhofen durch. Foto: Michael Hochgemuth

Firnhaberau – Rinnenthal 1:4

Bereits in Minute sechs Minute besorgte Torjäger Benni Engl das 1:0 für den Spitzenreiter. Im Gegenzug glich Firnhaberau aus durch Jonathan Kreuzer. Anschließend war erneut Rinnenthal am Drücker, aber zunächst scheiterten sowohl Engl am Pfosten wie auch Elias Bradl aus dem Gewühl heraus. Bradl war es dann, der in Minute 28 zur erneuten Führung traf. Nach einer Ecke köpfte er ein. Tobias Friedl traf nach Vorarbeit von Engl und Bradl zum 3:1. In Durchgang zwei schob Rinnenthal weiter an, konnte aber zunächst keine weiteren Tore erzielen. Der Treffer zum 4:1 fiel nach rund einer Stunde. Der kurz zuvor eingewechselte Steven Holzapfel traf aus kurzer Distanz. (AZ)

Rennertshofen – TSV Dasing 2:3

Nach einem sehr mäßigen Start im ersten Spielabschnitt drehten die Dasinger einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg. „Das war wieder ein Kraftakt“, haderte Dasings Trainer Johannes Putz mit dem schläfrigen Auftakt. „Wir dürfen uns bei unserem Schlussmann bedanken, dass wir nicht noch deutlicher im Rückstand lagen“ lobte er seinen Keeper Martin Janyga. Die Platzherren begannen aus ihrer Fünferkette heraus mit schnellem Umschaltspiel. Zweimal konnte Janyga stark abwehren, als Tobias Kruber und Simon Pickard abzogen. Beim dritten Versuch nach 13 Minuten hatte er dann aber das Nachsehen. Dasing kassierte dann völlig zurecht den zweiten Gegentreffer. Pickard steckte in den Lauf von Kruber, der auf 2:0 erhöhte. Dann wachten die Dasinger auf. Toni Bittner lupfte den Ball in den Lauf von Johannes Rummel, der mit dem Pausenpfiff auf 1:2 verkürzte. Nach den deutlichen Worten von Trainer Putz zur Pause agierten die Dasinger wie verwandelt. Rummel zimmerte einen Freistoß an den Innenpfosten und den zurückspringenden Ball drückte Florian Higl zum 2:2 über die Torlinie. Dasing bleib weiter am Drücker. Erneut steckte Bittner in den Lauf von Rummel, der die Gäste auf die Siegerstraße brachte. Maximilian Lernet hatte zwei dicke Chancen, um für die Entscheidung zu sorgen. In der Nachspielzeit hielt Janyga den Sieg fest, als der den Freistoß von Pickard aus dem Torwinkel fischte. (r.r)

Joshofen – Echsheim 2:1

Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe Fabian Fetsch nach Vorbereitung von Robert Zisler das 1:0 erzielte. Kurz nach dem Seitenwechsel war es abermals Fetsch, der nach einem weiten Ball per Kopf das 2:0 erzielte. Nur wenig später vergab Dominik Rehm aus zwei Metern für die Entscheidung zu sorgen. So sorgte Echsheims Florian Wenger per Freistoß in der 78. Minute nochmals für Spannung. Heimkeeper Alex Schmidt verhinderte allerdings den Punktgewinn für das Schlusslicht. (AZ)

Adelzhausen – Langenmosen 1:2

Turbulente Schlussphase in Adelzhausen. Alle drei Tore fielen in den letzten fünf Minuten der Begegnung, dazu kamen noch zwei Gelb-Rote-Karten. Das schlechtere Ende hatte dabei Adelzhausen. Spielertrainer Jürgen Lichtenstern sprach von „einer bitteren Niederlage“. Langenmosen war mit einem aus Sicht des BCA umstrittenen Foulelfmeter in der 88. Minute in Führung gegangen. Christoph Engel verwandelte für die DJK. Kurz darauf fiel der Ausgleich. Ausgangspunkt war ein Freistoß. Mit dem Kopf wurde der Ball von Lichtenstern in den Strafraum verlängert. Dort wollte der Torwart den Ball wegfausten und scheiterte – Patrick Schuch staubte ab (90.). Doch im Gegenzug schlugen die Gäste zurück und auf dem BCA-Platz herrschte Schockstarre. Ein langer Ball nach dem Anstoß, die Zuordnung in der Abwehr passte nicht und Engel machte seinen zweiten Treffer. In den rund neunzig Minuten zuvor sahen die Zuschauer kein gutes Spiel, sondern viel Kampf und wenig Torchancen. Am Einsatz habe es nicht gelegen, sagte Spielertrainer Lichtenstern: „Hilft nichts, abhaken.“ (cli)

Mühlried – BC Aichach 0:1

Ein Tor von Milan Gajic in der vierten Spielminute reichte dem BC Aichach zum Sieg. Für Abteilungsleiter Manfred Braun war der Sieg in Mühlried verdient. Wobei die Gastgeber besonders im zweiten Durchgang auf den Ausgleich drängten. Dass die Aichacher lange Zeit um den Erfolg bangen mussten, hatten sie sich auch selbst zuzuschreiben. Denn in der ersten Halbzeit hätten sie laut Braun drei oder vier weitere sehr gute Chancen nicht genutzt. (cli)