Fußball-Landesliga

26.09.2022

Der TSV Hollenbach läuft hinterher

Der TSV Hollenbach ist nach der Niederlage gegen Illertissen II abgerutscht: Am Ball Torschütze Maximilian Seemüller (FVI) gegen Julian Wüstner.

Plus Fußball-Landesliga: Nach der 0:3-Niederlage zu Hause gegen die Reserve des FV Illertissen steht der Aufsteiger auf einem Abstiegsplatz. Die Krebsbachtaler bekommen zu viele Tore.

Deutlich verbessert gegenüber der Vorwoche präsentierte sich der TSV Hollenbach am Samstag in der Landesliga-Partie gegen den FV Illertissen II. Dennoch lautete der Endstand nach 90 Minuten 0:3 und die Krebsbachkicker standen erneut mit leeren Händen da. Dies lag vor allem am unerklärlichen Leistungseinbruch im zweiten Durchgang.

