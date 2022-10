Fußball-Landesliga Südwest

vor 60 Min.

Julian Nefzger rettet für Hollenbach einen Punkt gegen Olching

Plus Der TSV Hollenbach kommt in der Fußball-Landesliga in Olching zu einem 1:1. Der nach der Pause eingewechselte Nachwuchs-Stürmer macht am Ende den Ausgleich.

Von Franz Fischer Artikel anhören Shape

Mit einem 1:1-Remis beim SC Olching beendete der TSV Hollenbach seine Niederlagenserie. Der Punktgewinn war für die Krebsbachkicker aufgrund ihres äußerst couragierten Auftritts mehr als verdient und fühlte sich für die zuletzt arg gebeutelten Aufsteiger aufgrund des späten Ausgleichs wie ein Sieg an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen