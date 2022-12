Spielertrainer Friedl verlässt Echsheim im Sommer

Plus Der SV Echsheim verliert am Saisonende seinen Torjäger und Spielertrainer Marco Friedl. Der 31-Jährige kehrt zu seinem Heimatverein zurück.

Der SV Echsheim-Reicherstein und Spielertrainer Marco Friedl gehen ab Sommer getrennte Wege. Der Torjäger übernimmt dann seinen Heimatverein. Friedl schließt sich dem SV Straß an, der in der Kreisklasse Neuburg spielt. Friedl ist ein wahres Eigengewächs des Vereins. Nachdem er den Großteil seiner Jugend beim SV Straß aktiv war und auch seine ersten Jahre im Herrenbereich verbrachte, wird er nach seinen Stationen TSV Rain, VfR Neuburg und aktuell SV Echsheim-Reicherstein nun wieder für den SVS auflaufen.