Fußball

vor 39 Min.

Transfercoup für TSV Pöttmes - Pitsias kommt aus Aindling

Plus Der TSV Pöttmes verstärkt sich in der Winterpause in der Offensive. Vom TSV Aindling kommt Nikolaos Pitsias zum Kreisligisten.

Der TSV Pöttmes bekommt im Winter Verstärkung. Ab sofort verstärkt Nikolaos Pitsias den Kreisligisten. Der Offensivspieler kommt vom TSV Aindling nach Pöttmes. „Wir freuen uns wahnsinnig darüber, dass wir Niko nun endlich in unseren Reihen begrüßen. Mit seiner offensiven Variabilität wird er unser Spiel auf jeden Fall verstärken und dem Team helfen“, so Abteilungsleiter Granit Gabrica.

