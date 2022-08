Lieber Aichach als Berlin: Sieger der Straßenlaufmeisterschaft schwärmt

Plus Bei den bayerischen Straßenmeisterschaften in Aichach sichern sich die Favoriten die Titel. Auch die heimischen Läuferinnen und Läufer zeigen starke Leistungen.

Die großem Überraschungen blieben aus. Dennoch waren die bayerischen Straßenlaufmeisterschaften über zehn Kilometer eine spannende Angelegenheit. Und für den austragenden LC Aichach ein voller Erfolg.