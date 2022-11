Ungleiches Ringer-Derby: Mering hat Aichach fest im Griff

Plus Die Landesliga-Ringer des TSV Aichach verlieren das Landkreisderby gegen topbesetzte Meringer klar mit 8:41. Nur zwei Aichacher Ringer holen einen Sieg.

Im ersten Rückrundenkampf der Landesliga Süd traten die Ringer des TSV Aichach bei Landkreisrivale TSC Mering an. Die vielen enthusiastischen Fans wurden vom Gastgeber mit einer Top-Aufstellung, insbesondere mit Verstärkung aus Polen, verwöhnt. Zwar waren auch die Aichacher gut aufgestellt, doch ein Ausfall im Fliegengewicht erschwerte die Ausgangslage. So siegte der TSC klar mit 41:8.