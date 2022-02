Rehling überrascht

Auch Gallenbach trumpft in der Bezirksoberliga in Willprechtszell auf.

Für eine Überraschung sorgte die Luftgewehrmannschaft von Alpenrose Rehling in der Bezirksoberliga Nordwest. Nach dem Sieg zum Start der Rückrunde gegen Gallenbach ließen die vier Rehlingerinnen einen Sieg gegen Großinzemoos folgen. Mit 1523:1520 Ringen sicherte sich die Rehlinger Mannschaft zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und revanchierte sich damit für die hohe Vorrundenniederlage. Damals musste man sich noch mit 1508:1543 Ringen geschlagen geben. Alle drei Wettkämpfe wurden als Fernwettkämpfe ausgetragen. Wie schon vor zwei Wochen erwischte Rehlings Nummer eins Carolin Limmer einen guten Tag. Sie steuerte 391 Ringe zum Sieg bei und war zwei Ringe besser als Großinzemoos‘ Andreas Rager. Obwohl Pia Schapfl mit 382 Ringen ebenfalls eine sehr stabile Leistung und für sie ein Top-Ergebnis ablieferte, holte Gegner Christoph Eichinger fünf Ringe mehr. Knapp geschlagen geben musste sich Luisa Schopf an Position drei trotz Bestergebnis gegen Martin Scheitler (378:379) Melanie Schapfl setzte sich mit 372 Ringen deutlich gegen Stefan Osterauer durch (365) und holte somit den Sieg für Alpenrose.

Für eine Überraschung sorgten auch die Gallenbacher Jagdlustschützen, die sich mit 1529 Ringen gegen Almenrausch Willprechtszell durchsetzten (1514) und so den Anschluss an das Tabellenmittelfeld schafften. Bestschütze war Stefan Jung mit 389 Ringen. Das starke Gesamtergebnis rundeten Daniel Greppmeir (384), Hermann Brandmair (381) und Christoph Späth (375) ab. Die Willprechtszeller Mannschaft um Anni Birkmeir (377), Michael Braunmüller (382), Wolfgang Fritz (375) und Thomas Braunmüller (380) konnten da nicht mithalten. Weiterhin punktlos bleiben die Gemütlichkeitsschützen aus Todtenweis, die gegen Spitzenreiter Alberzell die vierte Niederlage im vierten Wettkampf kassierten. Dabei zeigten sich Paula Schapfl (388) und Tobias Kein (387) treffsicher. Andreas Sauer schoss 373 Ringe, Benedikt Schapfl kam auf 368. (at)