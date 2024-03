Schießen-Luftgewehr

12:01 Uhr

Rehlinger Meisterjubel: Alpenrose holt sich dank Derbysieg den Titel

Plus Die Luftgewehrschützinnen aus Rehling gewinnen gegen Gallenbach und holen sich die Meisterschaft in der Bezirksoberliga. Es ist nicht der erste Aufstieg.

Von Josef Abt

Die Luftgewehrmannschaft der Alpenrose Rehling hat es geschafft, am letzten Wettkampftag holte das Team zum Abschluss in der Bezirksoberliga Nordwest einen 3:1-Sieg gegen Jagdlust Gallenbach. Damit haben die Rehlinger Damen die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberbayernliga West endgültig geschafft. Für Alpenrose ist es nicht der erste Aufstieg in die vierthöchste Klasse.

Schießen-Luftgewehr: Rehling holt sich die Meisterschaft

Im Rehlinger Lager war die Freude riesig, bei den Akteurinnen und den zahlreichen Fans, die mitgezittert und die Daumen gedrückt hatten. Als Sport- und Wettkampfleiter Martin Schapfl dann das endgültige Ergebnis verkündet hatte, fiel allen ein Stein vom Herzen. Der Sieg für die Gastgeber stand lange auf Messers Schneide und das Ergebnis war mit 1512:1510 Ringen zum einen ganz knapp und auch nicht besonders berauschend, vergleicht man die bisherigen Ergebnisse. Für die Rehlinger bedeutete es das zweitschlechteste Ringergebnis, nur zum Saisonauftakt gegen Olching hatte man mit 1507 noch weniger Zähler. Die Minen lockerten sich zusehends und es gab nur lachende Gesichter im Schützenheim, wo es mit den Gästen aus Gallenbach noch eine kleine Siegesfeier gab. Diese war auch verdient, schließlich wurden die Alpenrose-Schützinnen ungeschlagen mit 24:4 Punkten Meister. Neben acht Siegen gab es nur zwei Unentschieden. Erwähnenswert ist auch, dass sowohl Carolin Limmer auf Position eins wie auch Luisa Schopf auf der Rangliste vier keine einzige Niederlage einstecken mussten, also alle zehn direkten Duelle gewinnen konnten.

