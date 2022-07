Tag der offenen Tür

10:57 Uhr

Neues Feuerwehrhaus in Walchshofen: Einweihung

Das neue Feuerwehrhaus wurde ans Martinshaus in Walchshofen angebaut.

In Walchshofen gibt es ein neues Feuerwehrhaus. Am Sonntag, 24. Juli, wird es festlich eingeweiht. Hier gibt es alle Infos, was bei der Einweihung geboten ist.

Von Katinka Bruckmeier

Die Freiwillige Feuerwehr Walchshofen feiert am morgigen Sonntag, 24. Juli, die Einweihung ihres neuen Feuerwehrhauses. Nach dem Baubeginn im Sommer 2019 ist das Haus bereits seit einem Jahr fertig, doch aufgrund der Corona-Situation findet der Festakt erst jetzt statt. Neues Feuerwehrhaus in Walchshofen - Einweihung am 24. Juli Im kleinen Rahmen eines Dorffestes ist am Sonntag in Walchshofen viel geboten: Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche St. Martin

Zug zum Feuerwehrhaus zur Weihung

zur Weihung Mittagessen mit Rollbraten und Hähnchen

Kaffee und Kuchen

Rahmenprogramm der Jugendfeuerwehr Walchshofen mit Schauübung

mit Schauübung Tag der offenen Tür im neuen Feuerwehrhaus Die Bewirtung übernimmt die Feuerwehr Walchshofen. Neugierige können beim Tag der offenen Tür einen Blick ins neue Feuerwehrhaus werfen und sich von der fleißigen Eigenleistung der Walchshofener Feuerwehrleute überzeugen. Neubau des Feuerwehrhauses aufgrund von Sicherheitsbestimmungen Der Rohbau wurde zwar an eine externe Firma vergeben, doch einen Großteil des Innenausbaus von der Isolierung über Malerarbeiten bis hin zum Einbau der Einrichtung haben Ehrenamtliche in 1161 Arbeitsstunden erledigt. Im neuen Feuerwehrhaus gibt es zwei neue Umkleiden. Foto: Josef Wörle Notwendig wurde der moderne Bau durch das neue Fahrzeugkonzept der Stadt Aichach, zu der Walchshofen als Ortsteilfeuerwehr gehört. Laut den Sicherheitsbedingungen der Gemeindeunfallversicherung war die Garage für das Feuerwehrauto der Walchshofener Feuerwehr zu klein sowie die Tore zu eng. Die ehemalige Garage war ein Anbau am Gemeinschaftshaus Martinshaus, das neue Feuerwehrhaus wurde als Anbau auf der anderen Seite des Martinshauses errichtet. Auch die alte Garage wird weiterhin von der Feuerwehr genutzt, beispielsweise befindet sich dort die Stiefelputzanlage. In der neuen Garage findet das Feuerwehrauto Platz. Foto: Josef Wörle

