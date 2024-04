Rosa aus Affing schafft es bei Sat.1-Show "The Voice Kids" zu Wunschcoach

Zwei Castingrunden muss die junge Affingerin Rosa Wonnenberg überstehen, ehe sie bei "The Voice Kids" auf der Bühne auftreten darf. Dort ist sie erfolgreich.

Sie hat es geschafft: Die zehnjährige Rosa Wonnenberg aus Affing hat bei "The Voice Kids" die nächste Runde erreicht und die "Blind Auditions" überstanden. Dort sang sie den Disney-Song "A Million Dreams" aus dem Musicalfilm "The Greatest Showman". Auch US-Popstar Pink war 2018 bereits mit einer Coverversion dieses Liedes in den Charts erfolgreich. So weit ist die handballbegeisterte Schülerin zwar noch nicht, die Juroren konnte sie trotzdem von sich überzeugen – und einen Coach ganz besonders.

Rosa entscheidet sich bei Sat.1-Show "The Voice Kids" für Team Lena

Bereits im Vorfeld machte Rosa keinen Hehl aus ihrem Wunsch, im Falle eines Weiterkommens von Lena Meyer-Landrut gecoacht zu werden. Die Sängerin sei nett, sympathisch und lustig und könne gut singen, sagte die Zehnjährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun ist klar: Rosa Wonnenberg hat doppelten Grund zur Freude. Nicht nur darf sie sich in der nächsten Runde beweisen – sie darf das auch noch für "Team Lena" tun. (AZ)

