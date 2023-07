Todtenweis

Brücke über Litzelbach in Todtenweis muss neu gebaut werden

Plus In Todtenweis weist die Brücke über den Litzelbach nahe der viel befahrenen St.-Afra-Straße massive Schäden auf. Sie sind so groß, dass nicht mal eine Sanierung ausreicht.

Die Brücke über den Litzelbach in Todtenweis ist marode. Die Schäden sind so groß, dass eine bloße Reparatur oder Sanierung nicht ausreicht. Stattdessen ist ein Neubau erforderlich. Der Gemeinderat vergab nun den Auftrag für die Planungsleistungen.

Die Brücke befindet sich an der St.-Afra-Straße nahe der Einmündung zur St.-Ulrich-Straße. Die Stelle ist Bürgermeister Konrad Carl zufolge schwierig, weil sie viel befahren ist und zudem viele Leitungen an dieser Stelle verlegt sind. Der Auftrag für die Planungsleistungen in Höhe von 28.000 Euro ging an die Eibl Ingenieur GmbH in Donauwörth.

