Firma Durach baut neue Wohnheime für Saisonarbeitskräfte

Plus Die Firma Durach im Todtenweiser Ortsteil Sand schafft neuen Platz für über 100 Saisonarbeitskräfte. Vier zweigeschossige Wohnheime sollen entstehen.

Die Unterbringung der Saisonarbeitskräfte der Firma Durach wird neu geregelt. An der Nordseite des Firmengebäudes sollen innerhalb der Baugrenzen neue Wohnheime entstehen. Es sind vier Wohnheime in zweigeschossiger Form mit 112 Betten vorgesehen. Das Landratsamt hatte die bisherige Unterbringung der Arbeiter untersagt.

Der Weg zu den neuen Wohnheimen soll über einen Feldweg im Westen führen, der nach der Entwässerungsmulde über den Grünbereich erfolgt. Die 20 Stellplätze werden sich unmittelbar südwestlich an die Wohnheime anschließen. Mit einem Schild sollen die Schichtarbeiter darum ersucht werden, sich in der Nacht ruhig zu verhalten. Das Unternehmen verpflichtet sich, den Weg zum Arbeitnehmerwohnheim sowie die Parkplätze zu asphaltieren.