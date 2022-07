Todtenweis

vor 50 Min.

Mulchen schadet den Tieren - und weitere Todtenweiser Anliegen

Das Bild zeigt den Müllberg in Friedberg mit dem aus Mulchgut zusammengerechten Schriftzug: "Mulchen zerstört". Auch die Gemeinde Todtenweis will weniger mulchen.

Plus Natur- und Tierschutz sind ein Thema in der Todtenweiser Bürgerversammlung. Aber auch die Bauplätze in der Raiffeisensiedlung sind von Interesse.

Von Johann Eibl

Wenn es ums Mulchen geht, ist ganz offensichtlich ein Umdenken erforderlich. Hans Baumeister, ehemaliges Mitglied des Gemeinderats, regte in der Aussprache bei der Bürgerversammlung Todtenweis am Mittwoch an, die Seiten des Kabisbachs mal wieder zu mulchen. Diesem Ansinnen widersprach Bürgermeister Konrad Carl.

