Bei Überholmanöver touchiert: 63-jährige Radlerin bricht sich Handgelenk

Eine 63-jährige Radlerin stürzt zwischen dem Todtenweiser Ortsteil Sand und Langweid und bricht sich das Handgelenk. Auslöser ist ein Überholmanöver eines anderen Radlers.

Bei einem Zusammenstoß unter Radlern zwischen dem Todtenweiser Ortsteil Sand und Langweid ist am Samstag eine 63-Jährige verletzt worden. Zwei Radler waren gegen 14.10 Uhr nebeneinander auf dem Radweg neben der Kreisstraße 8 von Sand in Richtung Langweid unterwegs. Ein weiterer von hinten kommender 54-jähriger Radler wollte zwischen den beiden hindurchfahren und kündigte das nach Polizeiangaben durch Klingeln und Rufen an.

Dennoch kam es zu einer Berührung, so dass die 63-Jährige stürzte und sich ein Handgelenk brach. Sie wurde im Krankenhaus behandelt. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht. (nsi)