Todtenweis

Todtenweis sucht einen Standort für einen Mobilfunkmast

Plus Bei der Kläranlage im Westen von Todtenweis könnte das Projekt verwirklicht werden. Das gefällt nicht allen im Gemeinderat. Er will weitere Standorte anbieten.

Von Johann Eibl

Ein Mobilfunkmast soll im Bereich der Gemeinde Todtenweis aufgestellt werden. In der Sitzung am Donnerstag wurde im Gemeinderat ausführlich über einen Standort im Westen im Bereich der Kläranlage gesprochen. Beschlüsse wurden diesmal noch nicht gefasst, damit ist wohl im Oktober zu rechnen. Zwei Vertreter der Novec GmbH in Berlin, die Mobilfunktürme aufstellt, um die „weißen Flecken“ im ländlichen Raum zu schließen, erläuterten ihre Überlegungen. Es ist angedacht, dass den Turm alle vier Mobilfunkanbieter nutzen werden.

