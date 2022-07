Todtenweiser Landjugend freut sich auf Sommerrausch-Partynacht

Was in Todtenweis bislang die Karibik-Night war, heißt nun Sommerrausch. Die Landjugend veranstaltet am Samstag eine große Party - an einem neuen Ort.

Das Zelt auf dem Todtenweiser Hockeyplatz stehe schon, berichtet Tobias Sattich, Vorsitzender der Landjugend Todtenweis, am Telefon. An der Bar werde momentan noch geschraubt. Ein Video auf dem Instagramkanal des Vereins dokumentiert den Fortschritt: Sattich und seine Kollegen fahren Bierbänke mit dem Gabelstapler über das Gelände, werkeln, gönnen sich eine Pause, denn: Arbeit steht noch genügend an. Nach zwei Jahren Coronapause findet am Samstag, 2. Juli, die Äquivalent-Party zur bisherigen Karibik-Night statt: Sommerrausch lautet das Motto nun.

In den vergangenen Jahren hatte sich die Karibik-Night als generationenübergreifendes Ortsfest auf dem Areal des Kieswerks Seemüller in Todtenweis etabliert. Da dort nun gebaut wird, musste ein anderer Standort her. Der jetzige Platz ist kleiner, deshalb die Namensänderung. Sattich erklärt, die Karibik-Nights seien bis über den Landkreis hinaus bekannt, jedes Jahr seien sehr viele Leute gekommen. "Wir haben uns für einen anderen Namen entschieden, damit nicht so viele Leute eine Verknüpfung zur Karibik-Night herstellen können", sagt er und lacht. Bis 2000 Besucherinnen und Besucher dürfen laut der Verwaltungsgesellschaft Aindling in diesem Jahr kommen.

Einlass beim Sommerrausch in Todtenweis ist um 21 Uhr

Einlass ist um 21 Uhr, bis 3 Uhr wird es Musik von DJ Espey sowie Getränke geben. Ab 4 Uhr ist für die Landjugend Aufräumen angesagt. So sehen es die Auflagen der Verwaltungsgemeinschaft vor. Die bewegen sich im üblichen Rahmen. Probleme erwartet Bürgermeister Konrad Carl nicht. Ihm zufolge hat sich die Landjugend als Veranstalterin bewährt.

Tobias Sattich und einige andere Vereinsmitglieder haben sich neben den Aufbautagen auch den Montag freigenommen. "Ich bin sehr zufrieden, man merkt, dass jeder von uns Lust auf die Party hat, auch wenn der Aufwand natürlich groß ist." Seit etwa Mitte Mai plant die Landjugend die Veranstaltung. Sattich erzählt, sie seien mit der Planung beinahe zu spät dran gewesen: "Das war jetzt alles schon sehr sportlich, aber es läuft wirklich gut."