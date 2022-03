Totholz dient in Todtenweis vielfältigem Leben

Plus Die Gemeinde Todtenweis lässt Bäume in Würde sterben und bietet dadurch Grundlage für neues Leben. Dabei würde mancher lieber Brennholz daraus machen.

Totholz ist lebendig. Denn es dient als Lebensraum für jede Menge Arten. Heute gibt es keinen Experten mehr, der nicht für Totholz selbst im Wirtschaftswald plädiert - auch wenn viele bayerische Waldbesitzer nicht gerne einen "solchen Verhau" in ihrem sauberen Wald sehen. Die Gemeinde Todtenweis allerdings engagiert sich jetzt explizit für mehr Totholz.