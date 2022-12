Zeugnisse der Vergangenheit aus den Äckern rund um Todtenweis

Plus Das Gruin-Haus ist seit zehn Jahren ein Heimatmuseum. Die neue Ausstellung "Lesefunde aus dem Lechfeld" zeigt, welche Funde der Boden preisgegeben hat.

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie präsentierte der Förderverein "1000 Jahre Todtenweis" im Oktober im Gruin-Haus eine Ausstellung zum Thema "Lesefunde aus unserem Lechfeld". Damit beging er gleichzeitig ein kleines Jubiläum – nämlich das zehnjährige Bestehen des Heimatmuseums. Zum Tag des offenen Denkmals am 9. September 2012 öffnete das "Gruin-Haus" erstmals seine Haustüre, um Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die kleinbäuerlichen Lebens- und Wohnverhältnisse im ausgehenden 19. Jahrhundert zu geben.