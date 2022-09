Brand in Unteracher Schweinestall: Was war die Ursache?

Einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe hat das Feuer in Unterach verursacht. Die Kriminalpolizei hat inzwischen erste Erkenntnisse, was die Ursache anbelangt.

Einen Tag nach dem Großbrand in einem Schweinestall im Rehlinger Ortsteil Unterach gibt die Kriminalpolizei eine erste Einschätzung in Bezug auf die Ursache. Die Kripo geht derzeit weder von Brandstiftung noch von einem Blitzschlag aus.

Pressesprecher Siegfried Hartmann vom Polizeipräsidium in Augsburg erklärte am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion, dass "am ehesten ein technischer Defekt" das Feuer in dem Stall verursacht habe. Alles andere sei eher unwahrscheinlich, so Hartmann. Weil am Mittwochnachmittag ein Unwetter über den Lechrain gezogen war, war rasch die Vermutung aufgekommen, ein Blitzeinschlag könnte das Feuer ausgelöst haben. Allerdings war das Gewitter erst nach dem Brandausbruch aufgezogen.

Über 100 Schweine können in Unterach vor den Flammen gerettet werden

Das Feuer in dem Unteracher Schweinestall war nach 15 Uhr ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen und halfen mit, die rund 130 Schweine aus dem Stall in Sicherheit zu bringen. Ein Tier verendete, es verbrannte allerdings nicht. Laut Hartmann mussten im Nachgang zwei Schweine eingeschläfert werden. Die Aufregung war offensichtlich für sie zu groß gewesen. Die Schweine können in dem Stall vorerst nicht mehr leben. Sie wurden bei benachbarten Landwirten untergebracht.

Auch wenn die Feuerwehren den Brand nach rund zwei Stunden gelöscht hatten, ist der Sachschaden enorm. Die Polizei geht von einem niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrag aus. (jca)