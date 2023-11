88-jährige ist Ururoma geworden und freut sich über Ururenkelin

Am 2. Juli fand die Taufe von Maria Augustins Ururenkelin, Matilda Sophie, in der Salzbergkapelle in Anwalting statt. Entstanden ist dabei auch das Bild der fünf Generationen (von links nach rechts): Matilda Sophie Dörrich, Anna-Lisa Dörrich, Tanja Langenegger, Karl-Heinz Augustin und Maria Augustin.

Foto: Lisa Becherer