Abitur: Traumnoten im Landheim Ammersee

Elf Mal wurde von Abiturientinnen und Abiturienten im Landheim Schondorf die „Eins vor dem Komma“ erreicht. Damit stellen die Gymnasiasten einen Rekord auf.

Am Landheim Ammersee in Schondorf haben am Samstag 38 Abiturientinnen und Abiturienten bei einer feierlichen Veranstaltung ihre Abiturzeugnisse erhalten. „Nach herausfordernden Monaten freuen wir uns sehr, dass wir, wie wir und vor allem was wir feiern konnten. Allen voran ein Traum-Abitur mit der sehr verdienten Note 1,0“, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Neben den 33 Kandidaten des staatlich anerkannten Ernst-Reisinger-Gymnasiums bestanden auch fünf Schüler des staatlich genehmigten Julius-Lohmann-Gymnasiums die Abiturprüfung.

Elf Absolventen konnten mit ihren Prüfungsergebnissen eine „1 vor dem Komma“ erzielen. Der Gesamtnotendurchschnitt beträgt 2,20 und ist damit der beste, der bis dato im Landheim erzielt wurde.

Mit 1,0 schloss Paula Leppert ab, die damit den Hubertus-von-Schlebrügge-Preis für hervorragende Leistungen im Unterricht erhalten hat und im kommenden Jahr auch als Stipendiatin der Ernst- und Julie Reisinger-Stiftung an die renommierte amerikanische Universität Notre Dame gehen wird. Die nächstbesten Schüler sind Chiara Stäbler mit 1,3, die damit auch den Anerkennungspreis für Entwicklung in der Schule errang, sowie Paula Höhn und Leonie Ballauf, beide mit einem Notendurchschnitt von 1,5.

Ein Preis für besondere Verdienste um das Landheim

Letztere ist außerdem mit dem wichtigen Ernst-und-Julie-Reisinger-Gedächtnispreis für besondere Verdienste um das Heim geehrt worden. Der Harworth-Bothmer-Preis für besondere Leistungen musikalischen Ausdrucks geht an Leander Haverich sowie Yuxuan Kong. Greta Wegmann erhält nicht nur den Julie-Reisinger-Gedächntispreis für besondere Leistungen auf dem Gebiet der bildenden Kunst, sondern auch einen Anerkennungspreis für Zivilcourage. Für ihre hervorragenden sprachlichen Leistungen wird Emilia Erdmann mit dem Karin-Bründl-Lohan-Preis ausgezeichnet. Julius Brugger und Teresa Meuthen erhielten beide den Dieter-Schmid-Preis für besondere Leistungen für die Gemeinschaft. Moritz Greß erhält für sein außerschulisches Engagement einen Anerkennungspreis.

Lesen Sie dazu auch

Am staatlich genehmigten Julius-Lohmann-Gymnasium ging der Hubertus-von-Schlebrügge-Preis für das beste Lohmann-Abitur an Claire Willner mit dem Notendurchschnitt 1,8. Den Anerkennungspreis im Bereich Kunst bekam Anna Pohlkötter für ihre künstlerische Vielfalt.

Im Schondorfer Landheim wird Internationalität gelebt

Ein besonderes Merkmal der Wertschätzung für die Landheim-Schüler sei, dass es neben dem Abiturzeugnis ausführliche „Beiblätter“ gibt, in denen die individuellen persönlichen Charakter-Entwicklungen der kompletten Schullaufbahn eines Schülers dargestellt werden, heißt es in der Mitteilung. Bemerkenswert sei auch die gelebte Internationalität am Landheim: Rund 20 Prozent haben Deutsch nicht als Muttersprache gelernt – und die Prüfungen trotzdem sehr gut gemeistert.

Nach der feierlichen Vergabe der Abiturzeugnisse folgte die Enthüllung des Abitursterns und das traditionelle Gruppenfoto der Abiturienten (leider aufgrund der aktuellen Situation nicht mit allen Absolventen). Den krönenden Abschluss der Abiturfeierlichkeiten bildet normalerweise der Abiball.

Die Hoffnung sei groß, diesen im kommenden Jahr gemeinsam und gebührend feiern zu können – dann mit drei Jahrgängen an Landheimabsolventen. (ak)