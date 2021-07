Am Probst-Gelände in Raisting soll sozialer Wohnraum entstehen

Plus Raistings Gemeinderat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplans. Auf dem Areal nördlich der Kirche soll ein Mehrfamilienhaus entstehen.

Die Fläche nördlich der Kirche, das sogenannte „Probst-Gelände“, das der Gemeinde Raisting gehört, ist im Flächennutzungsplan bereits für den Gemeinbedarf vorgesehen. Doch die Bauvorhaben, die bislang dort entstehen sollten, wurden an anderer Stelle realisiert, oder wieder verworfen. Jetzt wird ein Bebauungsplan aufgestellt für sozialen Wohnraum.