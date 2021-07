Ausstellung: „Schwellenräume“ im Schondorfer Bahnhof

Margit Hartnagel und Viz Michael Kremietz zeigen bis Ende Juli im Schondorfer Bahnhof eine Bild-Wort-Klang-Installation.

Der Titel „Kaishi“, kommt aus dem japanischen und bedeutet soviel wie „Anfang“ oder „Beginn“. In der Schondorfer Bahnhofshalle ist jetzt eine Ausstellung von Margit Hartnagel zu sehen, die in Verbindung mit einer Klanginstallation von Viz Michael Kremietz zu einer „Wort-Klang-Bild-Installation“ verschmilzt.

„Mit Bild, Wort und Klang werden poetische ,Schwellenräume’ geschaffen, die mit dem Verstand nicht begriffen werden können“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Ein dichtes Feld von Präsenz und Stille

„Sie lassen ein dichtes Feld von Präsenz und Stille entstehen und erschaffen einen Raum, der jenseits des materiell Erfassbaren liegt. Dadurch wird eine Öffnung hergestellt, die den Rezipienten zu sich führt, aber auch weit darüber hinaus.“

Zwischen Kommen und Gehen, dem Woher und Wohin, bietet seit Freitag, 9. Juli, der Warteraum im Schondorfer Bahnhof einen Moment des Innehaltens und der Ruhe. Nichts, was getan werden muss, außer zu warten, bis es weitergeht zum nächsten Ziel.

Installation ist bis Ende Juli zu sehen

Der akustische Raum entsteht durch eine Klanginstallation. In einer Schleife werden sieben Klangstücke abgespielt, die der Klangkünstler Viz Michael Kremietz zu sieben ausgewählten Bildern von Margit Hartnagel komponiert hat und die gesprochen poetische Textfragmente enthalten.

Die Bild-Wort-Klang-Installation in der Bahnhofshalle in Schondorf ist bis 31. Juli, Mittwoch bis Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. (ak)