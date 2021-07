Die Bio-Caterer aus Dießen trotzen der Coronakrise

Schmidt’s Ammersee-Catering in Dießen hat sich auf biologische Speisen spezialisiert. Die letzten Monate haben Michael und Yvonne Schmidt-Bender mit einem speziellen Angebot überbrückt.

Seit über 15 Jahren machen sie gemeinsam Gastronomie: Michael und Yvonne Schmidt-Bender. Mit ihrem Ammersee Catering liefern sie biologische Speisen für private Feiern, Firmenevents oder andere Feierlichkeiten von zehn bis 350 Personen rund um München und dem Ammersee. Als erfahrener Koch steht Michael Schmidt selber am Herd, seine Frau Yvonne kümmert sich um Organisation, Beratung, Verwaltung und Service. „Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir uns auf Bio-Catering spezialisiert haben“, sagt Michael Schmidt. „Wir sind zertifiziert, klein und flexibel. Durch eine Kooperation mit anderen Firmen, können wir viel wuppen.“

Erfahrungen auf dem Gebiet sammelten sie bereits 2004, als sie ihr erstes Bio-Café im „Blauen Haus“ in Dießen eröffneten. Nach sieben Jahren kult.cafe beschloss das Paar, sich auf Bio-Catering zu konzentrieren. Produziert und gekocht wird in Unterbrunn bei Gauting. Das Büro mit Organisation und Beratung findet sich in Dießen. „Unsere Wahlheimat“, sagt Michael Schmidt. „Hier haben wir zusammen angefangen, hier leben und arbeiten wir.“ Das erkläre auch das „See-Blau“ im Logo.

Lieferservice in Coronazeiten

Wegen Corona mussten auch sie ihren Betrieb schließen, konnten im Mai 2020 wieder eröffnen – allerdings nicht mehr wie gewohnt, da keine Veranstaltungen mehr stattfinden konnten. „Wir haben angefangen, Einzelmahlzeiten in Dießen auszufahren. Haushalte, die bei uns Mittagessen bestellt haben.“ Das sei so gut angekommen, dass jeden Tag zwischen 25 bis 30 Mahlzeiten geliefert werden konnten. Natürlich alles in Bio-Qualität. „Das hält uns in diesen Zeiten über Wasser“, erzählt Schmidt.

Dennoch freue er sich, wenn es langsam wieder aufwärts geht. „Früher richteten wir Hochzeiten und Jubiläen mit über 100 Leuten aus, aktuell sind es natürlich deutlich weniger. Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder mehr Veranstaltungen machen können.“

Michael Schmidt kocht selbst

Bei Schmidt’s Ammersee Catering werden alle Speisen aus biologisch qualitativ hochwertigen Lebensmittel zubereitet. Alle Gerichte sind frei von Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen und künstlichen Zusätzen. Michael Schmidt kocht und stellt alles eigenhändig her – von der Salatsauce bis hin zur Brühe und zum Brot. Das macht den ganz besonderen Geschmack und die einzigartige Qualität aus. Dabei legt er großen Wert auf frische, hochwertige Bio-Produkte. „Je nach Jahreszeit und kurzen Transportwegen.“ In seiner Küche sind, bis auf manchmal Nudeln, Fertigprodukte Mangelware.

Er ist davon überzeugt, dass man mit guten, unbelasteten Lebensmittel und sogar mit den simpelsten Zutaten einen wahren Gaumenschmaus zaubern kann. Die positive Rückmeldung bei den Kunden bestätige, dass die Schmidts auf dem richtigen Weg sind. Auch vegetarische und vegane Speisen bereiten Michael Schmidt Freude: „Es ist mir wichtig, etwas anderes als Käsespatzen zu kochen. Das ist zwar manchmal mit mehr Aufwand verbunden, gibt aber dem Kunden das Gefühl, dass nach seinen Ansprüchen gekocht wird.“