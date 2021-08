Ein „Vergelt’s Gott“ für die Frontfrau der Pfarrei in Raisting

Plus Die Pfarrsekretärin Martina Kölbl aus Raisting ist seit 25 Jahren im Dienst. Zu diesem Anlass gibt es eine kleine Feierstunde im Pfarrheim und wertschätzende Worte von Vertretern der katholischen Pfarrei.

Seit einem viertel Jahrhundert arbeitet Martina Kölbl aus Raisting im Pfarrbüro. „Stets überaus hilfsbereit“ und ohne den Eindruck zu vermitteln, dass es sich um Arbeit handele. Pfarrer Martin Bestele und einige weitere Vertreter der katholischen Pfarrei dankten der Pfarrsekretärin dieser Tage in einer kleinen Feierstunde für ihr Engagement. Das gehe weit über das Geforderte hinaus, darüber waren sich alle einig.