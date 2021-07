Ammersee

Im Hof-Biergarten in Stillern gibt es Grund zu feiern

Der Hof-Biergarten in Raisting-Stillern ist künftig wieder regelmäßig von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Zum Auftakt wird mit Livemusik gefeiert.

Plus 28 Jahre lang hat Landwirtsfamilie Grenzebach den Hof-Biergarten in Raisting-Stillern geführt. Jetzt verpachtet sie den Betrieb. Was die Besucher dort nun erwartet.

Von Petra Straub

Die Besucher kommen mit dem Fahrrad, mit dem Auto und manchmal sogar mit Pferden und Ponys. Sie genießen die Auszeit mit Brotzeit und Erfrischungsgetränken im idyllisch gelegenen Hof-Biergarten in Stillern bei Raisting. Dabei schätzen sie nicht nur das kulinarische Angebot, sondern auch das ländliche Ambiente mit einer großen Wiese, auf der auch Kinder viel Platz zum Spielen haben und Schafe beobachten können. Das soll auch nach 28 Jahren so bleiben. Doch die Inhaber, Christina und Hubert Grenzebach, ziehen sich zum Monatswechsel vom Hof-Biergarten zurück.

