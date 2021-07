In Raisting wird der Bau von Wohnungen zum Großprojekt

Die Planung von Wohngebäuden nahe der Pähler Straße in Raisting wird konkret. Auch eine gewerbliche Nutzung soll es geben. Es ist eines der Großprojekte der Raistinger Ortsentwicklung.

Eines der Großprojekte der Raistinger Ortsentwicklung ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Nahe der Pähler Straße“. Der Bereich umfasst das bislang noch weitgehend unbebaute Areal zwischen der Pähler Straße im Süden und Pfarrhof und Schule im Norden. Vor allem Wohnungen sollen dort entstehen. Entlang der Pähler Straße sind im Erdgeschoss gewerblich nutzbare Einheiten vorgesehen. In seiner jüngsten Sitzung behandelte der Gemeinderat die Einwendungen, die bei der ersten Auslegung eingebracht wurden.

Bedenken gibt es, was den Schallschutz entlang der Pähler Straße betrifft. Von den drei möglichen Lösungen des Problems wurden zwei gleich verworfen. Eine acht bis neun Meter hohe Schallschutzmauer wünscht keiner der Räte. Auch das Abrücken der Bebauung von der Straße um 30 Meter ist nicht erwünscht, weil dies im Widerspruch zum angestrebten flächensparenden Bauen steht.

Eine hohe Schallschutzmauer wünscht sich niemand

Die dritte Möglichkeit besteht in baulichen Maßnahmen an den Gebäuden. So könnten etwa vorgebaute Wintergärten oder Schallschutzfenster den Lärm dämmen. Vorschreiben will dies der Gemeinderat den künftigen Bauherren aber nicht. Geschlossen sprach er sich dafür aus, diese Information nur als Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen. Die Bauherren hätten dann die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Art von Lärmschutz sie haben wollen.

Im Bebauungsplan ist der Erhalt des historischen Pfarrhauses vorgesehen.

Eine Besonderheit in dem Bebauungsplan ist die südwestliche Ecke. Dort ist bereits eine Bebauung vorhanden, die den üblichen Bestandsschutz hat. Im Fall eines Neubaus an der Stelle eines jetzt im Westen grenzbündig stehenden Hauses ist jedoch keine Grenzbebauung mehr zulässig. Der Neubau muss dann den vorgeschriebenen Abstand zum Nachbargrundstück einhalten.

Größere Baufenster für Doppelhäuser

Das Ziel, mehr Wohnraum im Zentrum zu ermöglichen, verfolgt der Gemeinderat auch am Ostrand des Bebauungsplangebiets entlang des Pfarrer-Tremel-Wegs. Dort werden die Baufenster vergrößert, innerhalb derer eine Bebauung zulässig ist. Dies soll den Eigentümern der bestehenden Häuser die Möglichkeit zu einem Anbau geben. Dort könnten auch Doppelhäuser gebaut werden. Der Plan sieht auch vor, einen Fuß- und Radweg von der Schule nach Süden zu einer der Stichstraßen an der Pähler Straße zu bauen. Damit soll das Zentrum, das als urbanes Gebiet ausgewiesen wird, für den nicht motorisierten Verkehr besser erschlossen werden.

Im Bereich des Pfarrhauses ist keine Nachverdichtung vorgesehen. Das unter Denkmalschutz stehende Haus soll als ortsbildprägendes Gebäude mit seinem Garten in dieser Form erhalten bleiben.

Entscheidung fällt spätestens nach der Sommerpause

Nach der Einarbeitung der Hinweise und kleinen Änderungen wird der Plan voraussichtlich Ende Juli oder Anfang August erneut ausgelegt. Diese Auslegung wird auf einstimmigen Beschluss des Rats nur zwei Wochen dauern, sodass der Bebauungsplan spätestens in der ersten Sitzung nach der Sommerpause am 8. September beschlossen werden kann.