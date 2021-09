Karikaturen von Henry Meyer-Brockmann in Herrsching

Der Kulturverein Herrsching zeigt im Kurparkschlösschen Zeichnungen des Münchner Karikaturisten Henry Meyer-Brockmann.

Der Kulturverein Herrsching zeigt in einer Ausstellung Zeichnungen des Münchner Karikaturisten Henry Meyer-Brockmann. Am Samstag, 25. September, beginnt um 18 Uhr die Vernissage im Herrschinger Kurparkschlösschen. Die Ausstellung läuft bis zum 10. Oktober jeden Tag von 15 bis 18 Uhr, an Wochenenden von 11 bis 18 Uhr.

Henry Meyer-Brockmann war ein deutscher Zeichner, Karikaturist und Illustrator. Ab 1946 zeichnete er für den Simpl, ab 1954 für den Simplicissimus. Seine Zeichnungen erschienen zudem in zahlreichen Zeitungen. Zu Lebzeiten war Meyer-Brockmann in München ein bekannter und aufgrund seiner spitzen Feder gefürchteter Mann. (ak)

Lesen Sie dazu auch