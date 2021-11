Ammersee

vor 54 Min.

Raisting: Wenig Begeisterung für einen neuen Wald

Plus Gemeinderat in Raisting favorisiert eigentlich Streuobstwiesen als traditionelles Element eines Dorfes und beschließt daher für eine geplante Aufforstung am Gruberberg eine Reihe von Auflagen.

Von Alfred Schubert

Grundsätzlich hat kein Gemeinderat etwas gegen den Wald an sich, auch nicht, wenn dieser durch Aufforstung neu angelegt wird. Dennoch zeigten sich die Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung am Mittwoch nicht begeistert von dem Antrag eines Grundstückseigentümers, der auf seiner Fläche am Gruberberg einen Wald anpflanzen will.

