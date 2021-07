Raisting will günstig Wohnraum schaffen

Plus Auch in Raisting ist der Wohnraum knapp und es soll neu gebaut werden. Um Kosten zu sparen setzt die Gemeinde dabei auf die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen.

Die Schaffung von Wohnraum soll günstiger werden. Deshalb beschäftigte sich der Raistinger Gemeinderat bei der jüngsten Zusammenkunft mit dem Thema "Interkommunale Zusammenarbeit" im Bereich Verwaltung und Betreuung kommunaler Wohnimmobilien. Laut Bürgermeister Martin Höck besteht die Gelegenheit, auf diesem Gebiet mit anderen Kommunen zusammenzuarbeiten, da es zwölf Gemeinden mit insgesamt 207 Wohnungen gebe, die sich dafür interessieren. Dies habe er bei einer Besprechung mit anderen Bürgermeistern erfahren.