Spenden-Aktion: Wiedergeburt der abgebrannten Christuskirche in Utting

Das Ehepaar Irene und Peter Bauer aus Utting stellen aus dem geschmolzenen Zinn der Orgel kleine Kirchenmodelle her. Diese sind bald gegen eine Spende in Höhe von mindestens 100 Euro erhältlich. Das Geld fließt in den Wiederaufbau der abgebrannten Christuskirche.

Foto: Dagmar Kübler