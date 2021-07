Ammersee

Wann wird in Raisting die neue Radom-Hülle montiert?

Das Radom in Raisting wartet noch immer auf seine neue Hülle.

Plus Sturm Bianca hat die Traglufthülle des Radoms in Raisting im Februar 2020 zerstört. Jetzt bekommt das Industriedenkmal eine neue schutzhülle. Besucher dürfen dabei sein.

Von Alfred Schubert

„Eine Veranstaltung wird es nicht geben“, so René Jakob zur bevorstehenden Montage der neuen Kunststoffhülle am Industriedenkmal Radom in Raisting. Der Geschäftsführer der landkreiseigenen Radom-Gesellschaft lehnt diese ab, weil er dann die Verantwortung für die Besucher übernehmen müsste, die beim Aufsetzen der neuen Hülle über die Antenne I dabei sein möchten.

