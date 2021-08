Wie die Uttinger Gartenfreunde mit Blumen Flutopfern helfen

Jedes Jahr fertigt der Verein "Gartenfreunde Utting" und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Kräuterbuschen. 150 Stück sind es dieses Jahr. Sie werden gegen Spende für die Flutopfer abgegeben.

Eine Gruppe engagierter Uttinger Frauen hat im Garten der Familie Wegele in Zusammenarbeit mit dem Verein "Gartenfreunde Utting" Kräuterbuschen gebunden. Insgesamt 150 Stück fertigten die fleißigen Helferinnen und helfer und gaben sie an Mariä Himmelfahrt gegen eine Spende an die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher ab.

Dank des guten Wetters konnte das Kirchenfest diesmal bei Sonnenschein im Freien stattfinden. „Schnell waren die Körbe leer und man konnte sich über Spenden in Höhe von 1080 Euro freuen“, erzählt Doris Bürkle von dem veranstaltenden Verein. Die Spenden sollen in diesem Jahr den Flutopfern in Deutschland zugute kommen. (ak)

