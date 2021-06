Ammersee

12:14 Uhr

"Wilder Garten“ in Riederau braucht Sachverstand

Plus Mario Kessler schafft in Riederau ein Paradies für Tiere und Insekten. Beim Auftakt zum Tag der offenen Gartentür mit Landrat Thomas Eichinger gibt er wertvolle Tipps.

Von Dagmar Kübler

Bei bestem Wetter fand am Sonntag der Tag der offenen Gartentür statt, der im Garten von Mario Kessler in Riederau von Landrat Thomas Eichinger eröffnet wurde. Mario Kessler und seine Frau Eva Krehle haben in nur vier Jahren einen artenreichen Naturgarten auf 1500 Quadratmetern geschaffen, der direkt an den Wald angrenzt und vielen Tieren Lebensraum bietet.

