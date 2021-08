Wird in Raisting Glasfaser verlegt?

Plus Der Raistinger Gemeinderat will das Glasfasernetz ausbauen lassen. Das soll rund vier Millionen Euro kosten. Dafür würde es Fördergelder geben. Welche Entscheidung das Gremium trifft.

Gemeinden, die ihren Bürgerinnen und Bürgern ein schnelleres Internet anbieten möchten, erhalten Zuschüsse beim Ausbau des Netzes. Dies nahm Raisting zum Anlass, sich in Sachen Breitbandversorgung beraten zu lassen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Jürgen Schuster von der beauftragten Seefelder Firma Corwese die Möglichkeiten vor. Das Unternehmen erstellt Planungen von Glasfasernetzen und unterstützt Gemeinden beim Ausbau des Leitungsnetzes.