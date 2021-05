Sattler aus Leidenschaft

Ludwig Bauer stellt Sättel, Taschen und Spezialanfertigungen her und repariert Lederwaren.

Ludwig Bauer (24) ist mit Pferden im Pensionsstall seiner Eltern in Rausch aufgewachsen – und ergriff sozusagen synchron den Beruf des Sattlers. Seit Anfang 2020 betreibt er in Rausch 11 in Herrsching eine eigene Werkstatt: mit Westernsätteln, Taschen aller Macharten oder Spezialaufträgen. Und natürlich führt er auch Reparaturen aus. Gelernt hat er das Handwerk in der Sattlerei von Steffen Würtz in Haberschlacht, erzählt der 24-Jährige. Die Idee hatte sich nach dem Schulabschluss vage in seinem Kopf formiert – und nach dem Praktikum in seinem zukünftigen Lehrbetrieb stand der Berufswunsch fest. Drei Jahre später schloss er die Lehre mit Auszeichnung ab und wechselte den Betrieb, machte seinen Meister und eröffnete daraufhin den eigenen Laden im elterlichen Wohnhaus. Die Arbeit mit Leder gefalle ihm, sagt er.

Unter anderem hat es ihm die Vielseitigkeit des Materials angetan. „Eine ganz andere Welt“ nennt er die Arbeit verglichen mit dem Schneidereialltag. Das beginnt mit dem – zumindest bei Sätteln – starren Material, über das er beim Nähen eine robuste Nadel führt. „Der Vorteil dabei ist, dass Leder auch Fehler vergibt“, betont er. Der leidenschaftliche Sattlermeister bietet kein Produkt von der Stange an, sondern nimmt nur Auftragsarbeiten an. Spezialisiert ist er auf Westernsättel. Passgenaue Sättel Das ist naheliegend, denn sein Herz schlägt seit seiner Kindheit für diese Reitweise. Bekommt er den Auftrag für einen Sattel, passt er das gute Stück genau auf das Pferd an. Im Vorfeld beobachtet er die Gangart, die Muskulatur, nimmt Maß und berücksichtigt die Wünsche und körperlichen Eigenschaften des Reiters oder der Reiterin. Denn auf dem passgenauen Sattel sitze man nicht nur bequem, sondern auch das Pferd tue sich leichter mit seiner Last, sagt er.

Er vergleicht das mit einem auf den Fuß abgestimmten Schuh vom Schuster. „Damit laufe ich besser und schade weder meinem Fuß noch dem Bewegungsapparat.“ Diese Arbeitsweise gilt auch für die angebotenen Taschen. Egal, ob passend zur Garderobe, ob als Rucksack lässig über die Schulter getragen oder für extra Stauraum im Auto beziehungsweise auf dem Motorrad: Jedes Teil wird auf die Wünsche und den Einsatz abgestimmt. Wie viele Abteilungen sind erwünscht und welches ist die bevorzugte Länge der Tragegurte? Ist die Tasche eher für den Hardcoreeinsatz auf dem Bau vorgesehen oder für die Akten des Betriebswirts im Büro? Auch für Spezialaufträge ist Bauer immer zu haben. Aktuell entwirft er ein Geschirr für einen Blindenhund. „Mein oberstes Ziel sind zufriedene Kunden“, betont der Herrschinger.

Und dass alle Materialien von regionalen Gerbereien stammen und ausschließlich pflanzlich behandelt sind. Das schätzen seine Kunden offensichtlich, denn sein Laden läuft besser als erwartet, sagt er.