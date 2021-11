Dießen

Beim Leonhardiritt in Wengen stehen die Pferde im Mittelpunkt

Plus Die Tradition des Leonhardiritts lebt nach einem Jahr Pause in Wengen wieder auf. Der Pfarrer blickt auf die Geschichte des Feiertags, die wieder brandaktuell ist.

Von Ramona Lotter

Bei schönstem Sonnenschein und zahlreicher Beteiligung lebte der Leonhardiritt in Wengen am Samstag wieder auf. Ein Jahr wurde pandemiebedingt das Patrozinium der Kapelle St. Leonhard am 6. November nicht groß gefeiert und auch in diesem Jahr war es eine der wenigen Veranstaltungen, die zu diesem Festtag stattfanden. Ein größerer Andrang als in den Vorjahren war allerdings nicht zu bemerken und die Gottesdienstbesucher verteilten sich gut um den Dorfplatz.

