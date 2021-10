Die Marktgemeinde Dießen hat wieder einen Jugendbeirat

Plus Die Marktgemeinde Dießen führt das Gremium nach zehn Jahren Pause wieder ein. Das Interesse bei den betroffenen Personen ist groß und viele kommen zur Wahl des Jugendbeirats. Im letzten Moment gibt es noch eine Überraschung.

Nach über zehn Jahren Pause hat Dießen wieder einen Jugendbeirat. Er besteht aus Carlo Fesser, Charlotte Fleischer, David Hemsing, Eric Polap, Andreas Schinner, Lea Schürer, Ina Verhülsdonk, Pascal Wessely und Carlos Gil Renault. Die Beiratsmitglieder wurden im Rahmen der Jungbürgerversammlung am 29. Oktober gewählt und werden nun für zwei Jahre ehrenamtlich die Belange der Jugendlichen in der Gemeinde vertreten.