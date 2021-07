Endlich können Dießens Trachtler wieder platteln

In Dießen proben die Trachtler jetzt auf der Bühne vor dem Vereinsheim. Auch Paartanz ist wieder erlaubt.

Der Heimat- und Trachtenverein Dießen/St. Georgen hat seinen Probenbetrieb wieder aufgenommen – die Einzigartigkeit: eine vorübergehende Probenbühne vor dem Vereinsheim.

Bereits vor den Pfingstferien starteten die Kleinen der Trachtenjugend Dießen mit ihren Proben. Hier hieß die behördliche Anweisung zunächst noch 1,5 Metern Abstand und eine gemeinsame Testung vor Probenbeginn, seit den letzten Wochen ist nun auch wieder der Paartanz erlaubt.

So manches "Gwand" ist mittlerweile zu klein geworden

Dank dem Einsatz von Andreas und Wolfgang Huber wurde die eigentliche Tanzbühne für Auftritte einfach vor dem Vereinsheim aufgebaut. Auf diese Weise war die Umsetzung der Hygienemaßnahmen noch leichter. So üben im 14-tägigen Wechsel einmal die Kinder bis acht Jahre sowie die Jugendlichen von acht bis 16 Jahren wieder das Tanzen, Plattln und Drehn mit Livemusik von Albert Hinterbichler oder Sepp Kaindl an der Ziach. Auch wenn der eine oder andere aus seinem Gwand herausgewachsen ist und sich um neues bemüht, die Freude und der Spaß sind nicht zu übersehen: Endlich wieder Gemeinschaft und Vereinsleben.

Vor zwei Wochen ging es auch bei den Aktiven (ab 16 Jahren) los. Anfangs war jeder noch etwas verhalten: „Darf man sich jetzt wirklich berühren?“ Doch schnell füllte sich die Bühne und es wurde fleißig geprobt! Hier und da hat auch bei den Erwachsenen eventuell einmal das Dirndl oder die Lederhose gezwickt oder gespannt, aber das wird sich ebenfalls wieder geben.

Von der Videokonferenz zum persönlichen Miteinander

Alle sind guten Mutes und voller Elan, endlich durchstarten zu können. Da der Getränkeausschank noch nicht erlaubt ist, ließ sich jeder etwas zum Durstlöschen einfallen und so nahm der eine oder andere eine Kühlbox mit einer kleinen Getränkeauswahl mit. Kreativ und flexibel sein, das haben alle in dieser langen Zeit gelernt. Vor ein paar Wochen traf man sich noch online zur sehr amüsanten Bierprobe mit Radi-Schneidekurs von Sepp Kaindl und bayerischer Brotzeit über Videokonferenz und jetzt wieder in natura.

Auch wenn die digitalen Medien diese Zeit gut überbrückt haben und man so wenigstens ein wenig Kontakt zu seinen Vereinsfreunden aufrechterhalten konnte, geht doch nichts über die reale Gesellschaft und des griabige Zammasitzen. (ak)