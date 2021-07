Villa in der Neudießener Straße in Dießen wird abgerissen

Die Mayer-Villa oberhalb des Penny-Markts verschwindet aus dem Dießener Ortsbild. Was der Grundstückseigentümer dort vorhat.

Es kracht und knirscht in der Neudießener Straße in Dießen: Und das Tor zu einem großen Villengrundstück oberhalb des Penny-Markts ist geöffnet. Blickt man hinein, sieht man schon einen ziemlich großen Schutthaufen und einen Abbruchbagger, der die Mayer-Villa allmählich zerlegt. Das repräsentative Wohnhaus - noch keine 40 Jahre alt und mit einem überdachten Schwimmbad - wird abgerissen.

Das Vorhaben sorgte mehrfach für Diskussionen

Was an seine Stelle treten soll, sorgte seit dem vergangenen Herbst immer wieder auch für kommunalpolitische Debatten. Zunächst führte die Fällung einer großen Blutbuche auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Grundstück für Proteste in der Nachbarschaft. Freilich ohne Erfolg: Denn die Behörden hatten keine Handhabe gegen die Fällung, die der Bauherr als unvermeidbar erachtete, um das Grundstück neu bebauen zu können. Dann missfiel die Planung für drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 18 Wohneinheiten und Tiefgarage auch dem Bauausschuss, der zunächst sein Einvernehmen verweigerte. Im Gremium wurden die Neubaupläne, die das Gremium wiederholt beschäftigten, als überdimensioniert erachtet.

Das Landratsamt sah dies jedoch anders und sah die Planung als durchaus genehmigungsfähig an. Schließlich änderte der Bauherr seine Planung dreimal, auch um um den zwischenzeitlich in Kraft getretenen neuen Dießener Abstandsflächenregelungen nachzukommen. Inzwischen wurde mit dem Abbruch der Villa begonnen. Dieser werde sich noch ein paar Wochen hinziehen, erklärt der Bauherr. Danach werde mit dem Neubau begonnen. Der Bauherr rechnet damit, in Kürze die Baugenehmigung zu erhalten. (ger)

Lesen Sie dazu auch