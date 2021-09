Die große Sehnsucht nach Sichtbarkeit

Plus Beim genaueren Betrachten der Herbst- und Wintermode stellt sich dem Fritz alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter die Frage, was die Modebranche erreichen möchte: Einigeln oder sichtbar sein?

Nach dem nassen Sommer haben wir die vergangenen schönen Sonnentage besonders genossen, ja, wir befanden uns eigentlich noch im Sommermodus. Aber in den Supermärkten stehen schon die Regale mit Lebkuchen, Zimtsternen und Vanillekipferln. Bei deren Anblick wird es gefühlt gleich ein paar Grad kälter. Diese Tatsache nutzt die Modeindustrie: Wir sollen uns jetzt schnell für die kalten Tage eindecken.