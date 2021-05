Glosse: An der Angel

28.05.2021

Ein guter Rat für Jungpolitiker

Der Fritz hat für Jungpolitiker in Sachen Doktortitel einen wichtigen Tipp. (Archivbild) dpa

Plus Ammersee Kurier-Mitarbeiterin Sibylle Reiter alias Fritz gibt aufstrebenden Jungpolitikern einen Rat. Denn was Familienministerin Giffey gerade erlebt hat, kommt gar nicht so selten vor.

Von Sibylle Reiter

Ein Rat für aufstrebende Jungpolitiker: „Wenn du in die Politik willst, schreib lieber keine Doktorarbeit!“. Kaum eine Politiker-Dissertation, die noch nicht durchleuchtet wurde.

Themen folgen