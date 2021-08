Eine Entschuldigung schadet nicht

Plus AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter, alias Fritz, macht sich Gedanken darüber, welchen Politikern Entschuldigungen nützen und welchen nicht.

Sich öffentlich für einen Fehler zu entschuldigen, ist schwer. Und doch haben es viele Persönlichkeiten geschafft, coram publico Abbitte zu leisten – meist hat es nicht geschadet: Margot Käßmann, ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, überfuhr in Hannover alkoholisiert eine rote Ampel, verlor den Führerschein, entschuldigte sich und trat von allen Ämtern zurück.