Naturdenkmäler und ihre besondere Wirkung auf Menschen

Plus Stattliche Baumgruppen oder alte Bäume mit ausladender Krone haben eine ganz besondere Wirkung auf Menschen. AK-Redakteurin findet es richtig und wichtig, neue Naturschönheiten in die Liste der Naturdenkmäler aufzunehmen.

Sie sind stattlich, spenden im Sommer Schatten und bilden nicht selten einen Fixpunkt in der Landschaft: groß gewachsene alte Bäume mit ausladenden Kronen. Ob sie alleine stehen oder in Gruppen, kaum jemand kann sich wohl ihrer Anziehungskraft und ihrer Mystik entziehen.